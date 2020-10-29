Кулеба: готовы дальше работать с Венгрией, но будем жестко отвечать на нарушение законов

Украина готова к продолжению конструктивного сотрудничества с Венгрией для решения спорных вопросов, несмотря на скандал с агитацией венгерских чиновников на местных выборах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в Киеве.

"Несмотря на этот вопиющий случай, дипломатия - это игра в долгую, и мы готовы двигаться дальше в отношениях, но исключительно с уважением к национальным интересам стран. Те, кто хочет продолжать состояние ссоры, они находятся на другой стороне баррикад и мы будем решительно противостоять любым попыткам поставить под сомнение украинский суверенитет", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что за последний год удалось восстановить конструктивное взаимодействие между странами, в частности, Венгрия поддержала присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.

"Но потом мы зашли в процесс местных выборов, и к сожалению венгерские коллеги решили немножко поагитировать. В соответствии с законодательством Украины, подобная агитация запрещена. Мы неоднократно предупреждали венгерских коллег воздерживаться, к сожалению нас не услышали", - сказал министр.

Кулеба отметил, что Украина жестко ответила, запретив въезд двум венгерским чиновникам, и поступила бы так с любой страной.

"Каждая страна должна уважать себя, и если государство демонстрирует пренебрежение к твоим законам, то ты должен отвечать. И мы жестко ответили. Но я убежден в том, что лучшим результатам в отношениях должна быть не победа, а результативная ничья, такая, какую вчера получили "Динамо" и "Ференцварош", - сказал министр.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение "жалким и бессмысленным".

В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий, участвующих в местных выборах на Закарпатье - КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать на выборах мэра Берегова действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.