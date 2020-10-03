Прем’єра Італії викликали в суд у справі Сальвіні щодо мігрантів
Італійський суддя в суботу зобов’язав прем’єр-міністра Джузеппе Конте та низку високопосадовців дати свідчення на слуханнях у справі ультраправого лідера Маттео Сальвіні за ймовірно незаконне затримання мігрантів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Судова справа зосереджена на інциденті, який трапився в липні 2019 року, коли Сальвіні протягом шести днів блокував понад 100 людей на борту корабля берегової охорони, чекаючи, поки європейські союзники погодяться прийняти їх.
Сальвіні заявив, що діяв в національних інтересах, аби сповільнити потік нелегальних мігрантів з Середземного моря. Він також стверджує, що весь уряд підтримав його ініціативу - це твердження заперечує прем’єр-міністр Конте.
Магістрати на Сицилії хочуть судити Сальвіні за передбачуване зловживання службовим становищем та незаконне затримання мігрантів, заявивши, що він діяв незалежно від уряду.
На суботніх слуханнях в Катанії повинні були вирішити, чи достатньо доказів для суду над Сальвіні. Державний обвинувач рекомендував судді припинити справу.
Однак суддя вирішив заглибитися у справу і викликав прем’єр-міністра Конте на слухання 20 листопада разом з міністром закордонних справ Луїджі Ді Майо і колишнім міністром транспорту Даніло Тонінеллі.
Будучи міністром внутрішніх справ протягом 14 місяців, Сальвіні рішуче виступив проти кораблів неурядових організацій, які рятували мігрантів в морі, звинувачуючи їх у фактичній співпраці з торговцями людьми.