Премьера Италии вызвали в суд по делу Сальвини в отношении мигрантов

Итальянский судья в субботу обязал премьер-министра Джузеппе Конте и ряд высокопоставленных чиновников дать показания на слушаниях по делу ультраправого лидера Маттео Сальвини за вероятно незаконное задержание мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Судебное дело сосредоточено на инциденте, который произошел в июле 2019 года, когда Сальвини в течение шести дней блокировал более 100 человек на борту корабля береговой охраны, ожидая, пока европейские союзники согласятся принять их.

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Сальвини заявил, что действовал в национальных интересах, чтобы замедлить поток нелегальных мигрантов из Средиземного моря. Он также утверждает, что все правительство поддержало его инициативу - это утверждение отрицает премьер-министр Конте.

Магистраты на Сицилии хотят судить Сальвини за предполагаемое злоупотребление служебным положением и незаконное задержание мигрантов, заявив, что он действовал независимо от правительства.

На субботних слушаниях в Катании должны были решить, достаточно ли доказательств для суда над Сальвини. Государственный обвинитель рекомендовал судьи прекратить дело.

Однако судья решил углубиться и вызвал премьер-министра Конте на слушания 20 ноября вместе с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо и бывшим министром транспорта Данило Тонинелли.

Будучи министром внутренних дел в течение 14 месяцев, Сальвини решительно выступил против кораблей неправительственных организаций, которые спасали мигрантов в море, обвиняя их в фактическом сотрудничестве с торговцами людьми.