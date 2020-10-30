Надзвичайний стан у Чехії продовжили до 20 листопада

Надзвичайний стан у Чехії у зв’язку з пандемією коронавірусу триватиме до 20 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Нижня палата чеського парламенту схвалила продовження надзвичайного стану на 17 днів, як пропонувала опозиція. Уряд натомість хотів продовження на 30 днів до 3 грудня.

Уряд хотів продовжити надзвичайний стан у зв'язку з тим, що епідемічна ситуація в Чехії як і раніше залишається критичною, йдеться в мотивах звернення до депутатів.

Після закінчення надзвичайного стану уряд хоче зберегти дію деяких обмежень. Зокрема, йдеться про обмеження на свободу пересування, а також на торгівлю і послуги.

Минуле рішення про встановлення надзвичайного стану було прийнято строком на 30 днів до 5 листопада.

На даний момент у Чехії нараховується 178 578 активних випадків зараження коронавірусом. Серед них 6 604 людини госпіталізовані, а 1 031 пацієнт перебуває у важкому стані.