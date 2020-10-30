Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС наступного тижня схвалить санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів – ЗМІ

Віцепрем’єр: питання перегляду безвізу з ЄС відсутнє на порядку денному

Грецію і Туреччину сколихнув потужний землетрус, є значні руйнування

У Європарламенті закликають Україну діяти всупереч рішенню КС, відновивши функції НАЗК






Надзвичайний стан у Чехії продовжили до 20 листопада

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 18:44

Надзвичайний стан у Чехії у зв’язку з пандемією коронавірусу триватиме до 20 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Нижня палата чеського парламенту схвалила продовження надзвичайного стану на 17 днів, як пропонувала опозиція. Уряд натомість хотів продовження на 30 днів до 3 грудня.

Уряд хотів продовжити надзвичайний стан у зв'язку з тим, що епідемічна ситуація в Чехії як і раніше залишається критичною, йдеться в мотивах звернення до депутатів.

Після закінчення надзвичайного стану уряд хоче зберегти дію деяких обмежень. Зокрема, йдеться про обмеження на свободу пересування, а також на торгівлю і послуги.

Минуле рішення про встановлення надзвичайного стану було прийнято строком на 30 днів до 5 листопада.

На даний момент у Чехії нараховується 178 578 активних випадків зараження коронавірусом. Серед них 6 604 людини госпіталізовані, а 1 031 пацієнт перебуває у важкому стані.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія
powered by lun.ua