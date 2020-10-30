Чрезвычайное положение в Чехии продлили до 20 ноября

Чрезвычайное положение в Чехии в связи с пандемией коронавирус продлится до 20 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Нижняя палата чешского парламента одобрила продление чрезвычайного положения на 17 дней, как предлагала оппозиция. Правительство взамен хотело продления на 30 дней до 3 декабря.

Правительство хотело продлить чрезвычайное положение в связи с тем, что эпидемическая ситуация в Чехии по-прежнему остается критической, говорится в мотивах обращения к депутатам.

После окончания чрезвычайного положения правительство хочет сохранить действие некоторых ограничений. В частности, речь идет об ограничениях на свободу передвижения, а также на торговлю и услуги.

Прошлое решение о введении чрезвычайного положения было принято сроком на 30 дней до 5 ноября.

На данный момент в Чехии насчитывается 178 578 активных случаев заражения коронавирусом. Среди них 6 604 человека госпитализированы, а 1 031 пациент находится в тяжелом состоянии.