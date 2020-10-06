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Греція в 2021 році хоче в п’ять разів збільшити витрати на оборону

Вівторок, 6 жовтня 2020, 10:05

В проєкті бюджету Греції на наступний рік передбачене п’ятикратне збільшення витрат на оборону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Витрати бюджету наступного року будуть скорочені на 4,6 мільярда євро, згідно з першим проєктом, представленим в понеділок до парламенту, але будуть включати в себе 2,5 мільярда євро витрат на закупівлі для Збройних сил.

Це на 2 мільярди євро більше, ніж в бюджеті 2020 року.

Проєкт також включає витрати в розмірі 564 мільйонів євро на міграційні питання.

Нагадаємо, у вересні Греція анонсувала купівлю 18 нових військових літаків  Rafale та чотирьох фрегатів для посилення обороноздатності країни.

Анонс відбувся на тлі значного загострення відносин з Туреччиною через принципові розбіжності у баченні, котра з країн має право на певні морські зони у Східному Середземномор'ї.

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Греція
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