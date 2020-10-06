Греция в 2021 году хочет в пять раз увеличить расходы на оборону

В проекте бюджета Греции на следующий год предусмотрено пятикратное увеличение расходов на оборону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Расходы бюджета на следующий год будут сокращены на 4,6 млрд евро, согласно первому проекту, поданному в понедельник в парламент, но будут включать в себя 2,5 млрд евро расходов на закупки для Вооруженных сил.

Это на 2 млрд евро больше, чем в бюджете 2020 года.

Проект также включает расходы в размере 564 миллионов евро на миграционные вопросы.

Напомним, в сентябре Греция анонсировала покупку 18 новых военных самолетов Rafale и четырех фрегатов для усиления обороноспособности страны.

Анонс состоялся на фоне значительного обострения отношений с Турцией из-за принципиальных разногласий в видении того, какая из стран имеет право на определенные морские зоны в Восточном Средиземноморье.