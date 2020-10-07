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Латвія та Естонія теж викликали своїх послів з Мінська для консультацій

Середа, 7 жовтня 2020, 13:10

Посли Латвії та Естонії в Білорусі повернуться для консультацій у свої столиці після аналогічних рішень кількох країн ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму мікроблозі у Twitter міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич написав, що на знак солідарності з колегами з Європейського Союзу Латвія відкликає для консультацій посла з Мінська.

Як стало відомо білоруському порталу Tut.by, аналогічне рішення прийняте і щодо посла Естонії в Білорусі.

Посли залишать Мінськ у найближчі дні.

Раніше своїх послів з Мінська відкликали Литва, Польща та Німеччина.

Як повідомлялось, на початку жовтня білоруське міністерство закордонних справ вимагало від посольств Польщі та Литви обмежити кількість дипломатів у Білорусі. Посли Мінська в цих країнах були викликані в країну для консультацій.

Мінськ пояснив вимогу "деструктивною діяльністю" обох країн.

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