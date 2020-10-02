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Білорусь вимагає у Литви та Польщі скоротити кількість дипломатів в країні

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 16:16

Білоруське МЗС відкликає послів країни з Польщі та Литви для консультацій та вимагає в посольств обох країн скоротити кількість дипломатів, що працюють у Білорусі.

Про це заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське видання TUT.by.

"З огляду на однозначно деструктивну діяльність з боку зазначених країн, їм запропоновано до 9 жовтня привести до паритету з білоруськими закордонними установами у відповідних країнах склад своїх дипломатичних представництв в Білорусі", - сказав Глаз. 

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Відповідно, в литовському посольстві замість 25 мають залишитися 14 дипломатів, в польському замість 50 залишаться 18.

Польща та Литва є одними із найбільших критиків режиму Лукашенка в Євросоюзі. 

Литва запровадила національні санкції проти білоруських чиновників, включаючи самопроголошеного президента Лукашенка. Польща заявляла, що теж думає про власні санкції.

Лукашенко неодноразово звинувачував обидві країни у втручанні у внутрішні справи Білорусі.

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