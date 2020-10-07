Латвия и Эстония тоже вызвали своих послов из Минска для консультаций
Послы Латвии и Эстонии в Беларуси вернутся для консультаций в свои столицы после аналогичных решений нескольких стран ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал, что в знак солидарности с коллегами из Европейского Союза Латвия отзывает для консультаций посла из Минска.
Как стало известно белорусскому порталу Tut.by, аналогичное решение принято и в отношении посла Эстонии в Беларуси.
Послы покинут Минск в ближайшие дни.
Ранее своих послов из Минска отозвали Литва, Польша и Германия.
Как сообщалось, в начале октября белорусское министерство иностранных дел потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси. Послы Минска в этих странах были вызваны в страну для консультаций.
Минск объяснил требование "деструктивной деятельностью" обеих стран.