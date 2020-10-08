У Польщі новий антирекорд зараження коронавірусом: 4280 випадків за добу
Четвер, 8 жовтня 2020, 13:01
У Польщі протягом останньої доби зафіксували 4280 нових випадків коронавірусу – це найбільше з початку епідемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Протягом останньої доби спостерігалося різке зростання числа нових інфекцій – у середу МОЗ Польщі повідомило про 3003 нових випадки зараження.
У міністерстві також повідомили про смерть 76 пацієнтів протягом минулої доби.
Таким чином, загальне число виявлених в Польщі інфекцій SARS-CoV-2 перевищило 111 тисяч, а число загиблих досягло 2 867.
Видужали після коронавірусу понад 76 тисяч людей.
Як повідомлялося, у Словаччині вперше з початку пандемії зафіксували понад 1000 нових випадків коронавірусу за добу.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua