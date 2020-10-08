У Польщі новий антирекорд зараження коронавірусом: 4280 випадків за добу

У Польщі протягом останньої доби зафіксували 4280 нових випадків коронавірусу – це найбільше з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Протягом останньої доби спостерігалося різке зростання числа нових інфекцій – у середу МОЗ Польщі повідомило про 3003 нових випадки зараження.

У міністерстві також повідомили про смерть 76 пацієнтів протягом минулої доби.

Таким чином, загальне число виявлених в Польщі інфекцій SARS-CoV-2 перевищило 111 тисяч, а число загиблих досягло 2 867.

Видужали після коронавірусу понад 76 тисяч людей.

Як повідомлялося, у Словаччині вперше з початку пандемії зафіксували понад 1000 нових випадків коронавірусу за добу.