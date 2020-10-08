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У Словаччині вперше понад 1000 хворих на коронавірус за добу

Четвер, 8 жовтня 2020, 11:39

У Словаччині вперше з початку пандемії зафіксували понад 1000 нових випадків коронавірусу за добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality.

За даними Міністерства охорони здоров’я, підтверджено 1037 випадків, 153 людини вилікувались і двоє людей померли. Також повідомляється, що в середу було проведено 9158 тестів.

Прем'єр-міністр Ігор Матович у четвер вранці заявив, що це серйозний момент для Словаччини.

"Гігієністи, медсестри та лікарі навряд чи можуть впоратися з натиском, який вже в 30 разів більший (за кількістю позитивних), ніж у першій хвилі! А бабусі та дідусі, хронічно хворі люди або онкологічні пацієнти живуть у страху, том що хтось в даний момент вважає, що його право на особисту свободу важливіше, ніж право слабшого на здоров'я та життя", - сказав він.

Нагадаємо, 1 жовтня уряд Словаччини повторно запровадив надзвичайний стан через пандемію коронавірусу на 45 днів.

У країні вже був запроваджений надзвичайний стан під час першої хвилі пандемії – він в основному стосувався сфери охорони здоров'я та соціальних послуг і тривав 90 днів, з 16 березня по 14 червня.

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