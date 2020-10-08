В Польше новый антирекорд заражения коронавирусом: 4280 случаев за сутки
Четверг, 8 октября 2020, 13:01
В Польше за последние сутки зафиксировали 4280 новых случаев коронавируса - больше всего с начала эпидемии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
За последние сутки наблюдался резкий рост числа новых инфекций - в среду МЗ Польши сообщило о 3003 новых случаях заражения.
В министерстве также сообщили о смерти 76 пациентов за прошедшие сутки.
Таким образом, общее число выявленных в Польше инфекций SARS-CoV-2 превысило 111 000, а число погибших достигло 2867.
Выздоровели после коронавируса более 76 000 человек.
Как сообщалось, в Словакии впервые с начала пандемии зафиксировали более 1000 новых случаев коронавируса в сутки.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua