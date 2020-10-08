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Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Байденом

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Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Байденом

Четвер, 8 жовтня 2020, 15:22

Президент США Дональд Трамп заявив, що не братиме участі в наступних дебатах з Джо Байденом. 

Про це Трамп сказав у інтерв’ю Fox Business у четвер, повідомляє "Європейська правда". 

Його заява пролунала всього через кілька хвилин після того, як комісія з президентських дебатів оголосила, що наступний раунд дебатів 15 жовтня буде віртуальним.

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"Комісія змінила стиль дебатів, і він для нас неприйнятний", - сказав Трамп під час інтерв’ю. 

Він додав, що "легко переміг Байдена в перших дебатах", та розраховував повторити це під час других. 

"Я не збираюся витрачати свій час на віртуальні дебати", - сказав Трамп, назвавши такий формат "смішним". 

"Вони намагаються захистити Байдена. Кожен намагається", - додав президент США. 

Комісія пояснила своє рішення не влаштовувати персональні дебати потребою охорони здоров'я та безпеки всіх учасників.

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Безпека проведення дебатів опинилась під питанням після того, як минулого тижня у Трампа підтвердили COVID-19. 

Президент був госпіталізований в медичний центр Волтера Ріда, але вже повернувся в Білий дім. Його лікар каже, що у Трампа немає симптомів вже понад добу. 

Трамп заявляв, що з нетерпінням чекає дебатів з Байденом на сцені в Маямі, і що "це буде чудово". Байден стверджував, що готовий дебатувати поруч з Трампом, якщо лікарі дадуть на це добро. 

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