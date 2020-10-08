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Наступні дебати між Байденом та інфікованим Трампом будуть віртуальні

Четвер, 8 жовтня 2020, 15:08

Наступні дебати між президентом США Дональдом Трампом і його головним опонентом на виборах Джо Байденом відбудуться віртуально, а не за особистої участі кандидатів, через побоювання з приводу коронавірусу. 

Про це оголосила комісія з президентських дебатів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Трамп і Байден повинні були провести дебати на одній сцені в Майамі 15 жовтня, але зараз комісія готується до дистанційної появи кандидатів і модераторів.

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"Другі президентські дебати пройдуть у формі міських зібрань, кандидати братимуть участь з окремих віддалених місць", - йдеться в заяві комісії. 

Рішення не влаштовувати особисті дебати пояснили потребою охорони здоров'я та безпеки всіх учасників.

Безпека проведення наступних дебатів була під питанням після того, як минулого тижня у Трампа підтвердили COVID-19. 

Президент був госпіталізований в медичний центр Волтера Ріда, але вже повернувся в Білий дім. Його лікар каже, що у Трампа немає симптомів вже понад добу. 

Трамп заявляв, що з нетерпінням чекає дебатів з Байденом на сцені в Маямі, і що "це буде чудово". Байден стверджував, що готовий дебатувати поруч з Трампом, якщо лікарі дадуть на це добро. 

Як повідомлялось, під час дебатів кандидатів у віцепрезиденти трапився курйоз. Майку Пенсу на голову сіла муха. Джо Байден потролив його фотографією з мухобійкою.

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