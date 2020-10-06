Хворий на коронавірус Трамп хоче дебатів з Байденом вже через тиждень

Президент США Дональд Трамп, попри підтверджений у нього коронавірус, хоче виходити на другі дебати зі своїм суперником Джо Байденом вже наступного тижня.

Про це він написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Я очікую дебатів увечері у четвер, 15 жовтня, у Маямі. Це буде чудово", - написав Трамп.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

Нагадаємо, про позитивний тест на коронавірус в американського президента стало відомо 2 жовтня. Наступними днями лунали суперечливі заяви про його реальний стан і про те, коли насправді він захворів.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що Трамп не повідомив про позитивний результат першого експрес-тесту на коронавірус, чекаючи результатів другого, який також виявився позитивним.

Також - що вже у неділю, за два дні після госпіталізації, він вимагав повернути його до Білого дому, щоб "не виглядати слабким".

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Увечері 5 жовтня Дональд Трамп залишив військовий госпіталь Волтера Ріда, де перебував на лікуванні останні кілька днів, з дозволу своїх лікарів, та прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації.

Пізніше він опублікував відео, де закликав не боятись коронавірусу, заявивши що "багато вивчив інформації про нього".

Окрім Трампа, на цей час вірус підтвердили також у його дружини Меланії, прессекретаря Білого дому Кейлі Макінені, керівника передвиборчої кампанії Білла Степієна, кількох сенаторів та низки інших людей з близького кола американського президента.

У дочки Іванки Трамп, керівника апарату Білого дому Медоуза та віцепрезидента Майка Пенса тест виявився негативним.

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