Хворий на коронавірус Трамп хоче дебатів з Байденом вже через тиждень

Президент США Дональд Трамп, попри підтверджений у нього коронавірус, хоче виходити на другі дебати зі своїм суперником Джо Байденом вже наступного тижня.

Про це він написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Я очікую дебатів увечері у четвер, 15 жовтня, у Маямі. Це буде чудово", - написав Трамп.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!