Чехія слідом за низкою інших країн ЄС викликає посла з Білорусі

МЗС Чехії заявило про відкликання для консультацій свого посла у Мінську Томаша Перницького.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Як заявила представниця МЗС Чехії Зузана Штихова, посол прибуде до Праги приблизно на тиждень.

Таким чином Чехія вирішила висловити солідарність з Польщею і Литвою, яких Білорусь закликала скоротити дипломатичну присутність у Мінську.

"Ми думали про те, щоб висловити солідарність з Польщею і Литвою у зв'язку з тими кроками, які робить проти них Білорусь. Тому міністерство закордонних справ вирішило викликати посла Перницького в штаб-квартиру для консультацій пізніше цього тижня. Консультації повинні тривати близько тижня", - заявила Штихова.

Як повідомлялось, на початку жовтня білоруське міністерство закордонних справ вимагало від посольств Польщі та Литви обмежити кількість дипломатів у Білорусі. Посли Мінська в цих країнах були викликані в країну для консультацій.

Мінськ пояснив вимогу "деструктивною діяльністю" обох країн.

На знак солідарності з Польщею і Литвою своїх послів з Мінська викликали також Німеччина, Латвія, Естонія та Словаччина.