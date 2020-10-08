Чехия следом за рядом других стран ЕС вызывает посла из Беларуси

МИД Чехии заявил об отзыве для консультаций своего посла в Минске Томаша Перницкого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Как заявила представительница МИД Чехии Зузана Штыхова, посол прибудет в Прагу примерно на неделю.

Таким образом Чехия решила выразить солидарность с Польшей и Литвой, которых Беларусь призвала сократить дипломатическое присутствие в Минске.

"Мы думали о том, чтобы выразить солидарность с Польшей и Литвой в связи с теми шагами, которые делает против них Беларусь. Поэтому министерство иностранных дел решило вызвать посла Перницкого в штаб-квартиру для консультаций позже на этой неделе. Консультации должны продолжаться около недели", - заявила Штыхова.

Как сообщалось, в начале октября белорусское министерство иностранных дел потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси. Послы Минска в этих странах были вызваны в страну для консультаций.

Минск объяснил требование "деструктивной деятельностью" обеих стран.

В знак солидарности с Польшей и Литвой своих послов из Минска вызвали также Германия, Латвия, Эстония и Словакия.