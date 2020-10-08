Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Трамп отказался от виртуальных дебатов с Байденом

Украина и Британия подписали стратегическое соглашение, которое заменит ассоциацию

Украина и Британия подписали стратегическое соглашение, которое заменит ассоциацию

Коронавирус в Британии убил больше людей, чем грипп и пневмония вместе взятые






Чехия следом за рядом других стран ЕС вызывает посла из Беларуси

Четверг, 8 октября 2020, 15:31

МИД Чехии заявил об отзыве для консультаций своего посла в Минске Томаша Перницкого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Как заявила представительница МИД Чехии Зузана Штыхова, посол прибудет в Прагу примерно на неделю.

Таким образом Чехия решила выразить солидарность с Польшей и Литвой, которых Беларусь призвала сократить дипломатическое присутствие в Минске.

"Мы думали о том, чтобы выразить солидарность с Польшей и Литвой в связи с теми шагами, которые делает против них Беларусь. Поэтому министерство иностранных дел решило вызвать посла Перницкого в штаб-квартиру для консультаций позже на этой неделе. Консультации должны продолжаться около недели", - заявила Штыхова.

Как сообщалось, в начале октября белорусское министерство иностранных дел потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси. Послы Минска в этих странах были вызваны в страну для консультаций.

Минск объяснил требование "деструктивной деятельностью" обеих стран.

В знак солидарности с Польшей и Литвой своих послов из Минска вызвали также Германия, Латвия, Эстония и Словакия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия Беларусь
powered by lun.ua