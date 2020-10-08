Нова політична криза у Польщі неминуча за півтора-два роки – Квасневський

Експрезидент Польщі Александр Квасневський прогнозує нову кризу в керівній коаліції свої країни вже за півтора-два роки.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

На його думку, призначення в уряд Ярослава Качинського допоможе продовжити термін існування коаліції, але ненадовго.

"Але за півтора-два роки вона отримає нову кризу" - сказав Квасневський, зазначивши, що ближче до нових виборів напруга між учасниками коаліції буде все сильнішою.

Другим фактором, який дестабілізуватиме польський уряд, буде економічний, оскільки Польщі, яка зростає з 1993 року, загрожує рецесія у зв’язку з пандемією.

"Ця рецесія приходить в такий момент, коли влада робила ставки на соціальні програми, щоб виграти вибори. Уряд пообіцяв і дав людям дуже багато грошей, але тепер бюджет вже не буде таким великим. Буде також економічна напруженість через зниження економіки ЄС, а експорт для Польщі – важливий фактор" - зазначив Квасневський.

Нагадаємо, 26 вересня три партії, що входять до "Об'єднаних правих", підписали нову коаліційну угоду у Польщі. Домовленість поклала край кризі, що виникла після голосування законопроєкту про права тварин, якій особисто лобіював лідер ПіС Ярослав Качинський.

Пізніше прем’єр Моравецький представив склад нового уряду. Після багатьох років ведення національної політики поза кабінетом Ярослав Качинський увійшов до складу уряду, отримавши посаду віцепрем’єра.