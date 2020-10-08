Новый политический кризис в Польше неизбежен через полтора-два года - Квасьневский

Экс-президент Польши Александр Квасьневский прогнозирует новый кризис в руководящей коалиции свои страны уже через полтора-два года.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По его мнению, назначение в правительство Ярослава Качиньского поможет продлить срок существования коалиции, но ненадолго.

"Но через полтора-два года будет новый кризис", - сказал Квасьневский, отметив, что ближе к новым выборам напряжение между участниками коалиции будет все сильнее.

Вторым фактором, который дестабилизирует польское правительство, будет экономический, поскольку Польше, которая растет с 1993 года, грозит рецессия в связи с пандемией.

"Эта рецессия приходит в такой момент, когда власть делала ставки на социальные программы, чтобы выиграть выборы. Правительство пообещало и дало людям очень много денег, но теперь бюджет уже не будет таким большим. Будет также экономическая напряженность из-за падения ЕС, а экспорт для Польши - важный фактор ", - отметил Квасьневский.

Напомним, 26 сентября три партии, входящие в "Объединенных правых", подписали новое коалиционное соглашение в Польше. Договоренность положила конец кризису, возникшему после голосования за законопроект о правах животных, которой лично лоббировал лидер ПиС Ярослав Качиньский.

Позже премьер Моравецкий представил состав нового правительства. После многих лет ведения национальной политики вне офиса Ярослав Качиньский вошел в состав правительства, получив должность вице-премьера.