Польські "Об’єднані праві" підписали нову коаліційну угоду

Три партії-члени польських "Об’єднаних правих" підписали нову коаліційну угоду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють польські ЗМІ, серед яких Onet.

У підписанні угоди взяли участь лідер правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, прем’єр Матеуш Моравецький, лідер "Солідарної Польщі" Збігнєв Зьобро та лідер "Згоди" ("Порозуміння") Ярослав Говін.

"У нас попереду три роки до наступних парламентських виборів. Це будуть роки роботи на користь Польщі", - заявив Ярослав Качинський.

Прем’єр Матеуш Моравєцький назвав нову угоду "перемогою відповідальності і перемогою Польщі".

"Ми маємо стабільший уряд, стабільну парламентську більшість, маємо програму і переходимо до наступного етапу її виконання на благо польських громадян. Я дуже радий, що так підтвердилися наша повна єдність і стабільність, такі важливі сьогодні", - заявив він.

Premier @MorawieckiM: Mamy stabilny rząd i większość parlamentarną, to porozumienie to również potwierdzenie naszych zobowiązań wobec wyborców; zwyciężyła odpowiedzialność. pic.twitter.com/eDCoWZjPL4 — Anita Czerwińska rzecznik PiS (@RzecznikPiS) September 26, 2020

"Ми досягли домовленостей щодо нової урядової програми на наступні три роки і структури уряду… У ньому буде менше міністрів, тому уряд точно буде функціонувати більш ефективно", - заявив лідер "Згоди" Ярослав Говін.

На пресконференції після підписання вони не розповіли майже ніяких деталей щодо наповнення угоди та не відповідали на запитання ЗМІ, відтак точні домовленості поки невідомі.

Раніше голова фракції "Права і справедливості", віцеспікер Сейму Ришард Терлецький заявляв, що Качинський має обійняти в уряді посаду віцепрем’єра.

Один з політиків ПіС повідомив, що голова партії керуватиме Комітетом внутрішніх справ, юстиції і національної оборони.

Крім того, нібито домовилися, що представники "Порозуміння" та "Солідарна Польща" отримають по одному міністерському портфелю. Згідно з заявами політиків ПіС, кількість міністерств планують суттєво скоротити, частину з них об’єднають.

Криза у правлячій коаліції "Об'єднані праві" виникла після голосування законопроєкту про права тварин, якій особисто лобіював лідер "ПіС" Ярослав Качинський.

За цей законопроєкт не голосували молодші партнери "ПіС": партії "Солідарна Польща" та "Разом". Також із партії було виключено 15 депутатів "ПіС", які відмовились голосувати за нього.

Детальніше читайте у статті "Виховання" союзників: як Польща увійшла у політичну кризу і до чого тут Україна.