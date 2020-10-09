У Німеччині хочуть створити меморіал забутим жертвам Другої світової, зокрема українцям

Бундестаг у п’ятницю почав розгляд резолюції про створення меморіалу забутим жертвам Другої світової війни, зокрема 8 мільйонам українців.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми присутністю у пленарній залі засвідчуємо вдячність урядовій коаліції та фракції Зелених", - написав посол у своєму Twitter.

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За інформацією на сайті німецького парламенту, депутати обговорюють дві ідентичні пропозиції під назвою "Посилити вшанування жертв німецької винищувальної війни і визнати менш помітні раніше групи жертв націонал-соціалізму".

Ще невідомо, чи будуть пропозиції поставлені на голосування, чи будуть передані в комітети для подальшого обговорення.

В обговорюваних документах депутати просять уряд подати пропозицію про створення місця пам’яті, присвячене історії Другої світової війни і націонал-соціалістичної окупації. Воно повинне надавати інформацію, яка передає історичні зв’язки і пояснює страждання в Німеччині і Європі.

"Нащадкам жертв слід надати місце для вшанування та спогадів", - сказано у повідомленні парламенту.

За прикладом створення Меморіалу пам'яті жертв Голокосту в Берліні, повинна бути створена робоча група у складі визнаних науковців для розробки пропозиції щодо реалізації пам'ятного місця.