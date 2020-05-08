Британська принцеса звернулась до українців з нагоди дня закінчення Другої світової в Європі

Британська принцеса Анна (дочка королеви Єлизавети ІІ) звернулась до українців та інших народів колишнього Радянського Союзу з нагоди дня закінчення Другої світової війни у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву принцеси поширило посольство Британії в Україні.

"Сьогодні відзначається 75-та річниця капітуляції Німеччини, що ознаменувала завершення Другої світової війни у Європі. У цей історичний день я хотіла би віддати шану чоловікам і жінкам того героїчного покоління з різних країн, які воювали заради перемоги", - йдеться у заяві.

За словами принцеси, украй важливо вшанувати неймовірну жертву, принесену народами колишнього Радянського Союзу.

"Мало хто боровся більш відважно або зазнав більших страждань заради перемоги", - йдеться у зверненні.

"У нашому протистоянні викликам сьогодення ми можемо черпати натхнення в мужності тих, хто зберіг віру один в одного і хто сформував важливу главу в довгій історії дружби між народом Сполученого Королівства та народами України, Росії, Білорусі й усіх інших народів колишнього СРСР", - заявила принцеса.