Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Повноваження СБУ за проєктом Зеленського загрожують зловживаннями – місія ЄС

Грузія викликає посла з України для консультацій через призначення Саакашвілі

Коронавірус у Франції: знижується число нових випадків і кількість смертей

У Німеччині з початку епідемії одужали 140 тисяч інфікованих коронавірусом






Британська принцеса звернулась до українців з нагоди дня закінчення Другої світової в Європі

П'ятниця, 8 травня 2020, 12:06

Британська принцеса Анна (дочка королеви Єлизавети ІІ) звернулась до українців та інших народів колишнього Радянського Союзу з нагоди дня закінчення Другої світової війни у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву принцеси поширило посольство Британії в Україні.

"Сьогодні відзначається 75-та річниця капітуляції Німеччини, що ознаменувала завершення Другої світової війни у Європі. У цей історичний день я хотіла би віддати шану чоловікам і жінкам того героїчного покоління з різних країн, які воювали заради перемоги", - йдеться у заяві.

За словами принцеси, украй важливо вшанувати неймовірну жертву, принесену народами колишнього Радянського Союзу.

"Мало хто боровся більш відважно або зазнав більших страждань заради перемоги", - йдеться у зверненні.

"У нашому протистоянні викликам сьогодення ми можемо черпати натхнення в мужності тих, хто зберіг віру один в одного і хто сформував важливу главу в довгій історії дружби між народом Сполученого Королівства та народами України, Росії, Білорусі й усіх інших народів колишнього СРСР", - заявила принцеса.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua