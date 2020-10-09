В Германии хотят создать мемориал забытым жертвам Второй мировой, в частности украинцам

Бундестаг в пятницу начал рассмотрение резолюции о создании мемориала забытым жертвам Второй мировой войны, в том числе 8 миллионам украинцев.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы присутствием в пленарном зале подтверждаем благодарность правительственной коалиции и фракции Зеленых", - написал посол в своем Twitter.

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По информации на сайте немецкого парламента, депутаты обсуждают два идентичные предложения под названием "Усилить памяти жертв немецкой истребительной войны и признать менее заметные ранее группы жертв национал-социализма".

Еще неизвестно, будут ли предложения поставленные на голосование, или же будут переданы в комитеты для дальнейшего обсуждения.

В обсуждаемых документах депутаты просят правительство подать предложение о создании места памяти, посвященного истории Второй мировой войны и национал-социалистической оккупации. Оно должно предоставлять информацию, которая передает исторические связи и объясняет страдания в Германии и Европе.

"Потомкам жертв следует предоставить место для чествования и воспоминаний", - сказано в сообщении парламента.

По примеру создания Мемориала памяти жертв Холокоста в Берлине, должна быть создана рабочая группа в составе признанных ученых для разработки предложения по реализации памятного места.