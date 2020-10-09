Музеї Нідерландів згодні повернути тисячі творів мистецтва колишнім колоніям

Тисячі творів мистецтва, які вважаються награбованими голландськими колонізаторами, можуть бути повернуті в країни їх походження після того, як найвідоміші музеї Нідерландів підтримали доповідь, що пропонує загальне "визнання і виправлення цієї несправедливості".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Директори Державного музею (Рейксмузей) і Тропенмузея в Амстердамі заявили, що вони підтримають пропозицію про створення правової структури для повернення приблизно 100 тисяч експонатів, щодо яких можливий позов про реституцію, з акцентом на повернення в тих випадках, коли виявляється "недобровільна втрата".

Серед експонатів, згаданих у доповіді голландської ради з культури як такі, що потребують експертизи, 70-каратний діамант, що належав султану Банджармасіна і відправлений до Нідерландів після того, як його земля, що нині входить до складу Індонезії, перейшла під голландський контроль наприкінці XIX століття. Діамант виставлений на огляд в Державному музеї.

Тако Діббітс, директор Державного музею, сказав, що його установа вже працює над визначенням походження своєї колекції.

"Це важливе питання, якому в останні десятиліття приділяється все більша увага, в тому числі і на міжнародному рівні. Ось чому добре, що є національна політика для цього і що є поради", - сказав він.

Стейн Шундервурд, директор Тропенмузея, співробітники якого вже почали активний пошук предметів для повернення, сказав, що пропозиція стала "великим кроком вперед".

"Ми сподіваємося, що ця пропозиція буде перетворена в політику в короткостроковій перспективі. Таким чином, Нідерланди беруть на себе відповідальність, визнаючи несправедливість і роблячи можливим повернення творів мистецтва. Ми вітаємо це", – сказав він.

Уряд Нідерландів займає активну позицію щодо репатріації. У березні минулого року інкрустований золотом кинджал, зданий "бунтівним принцом" Діпонегоро після невдалого повстання 1830 року проти голландського правління в Індонезії, був нарешті повернутий Джакарті, через 45 років після того, як Нідерланди пообіцяли його повернути.