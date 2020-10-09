Музеи Нидерландов согласны вернуть тысячи произведений искусства бывшим колониям

Тысячи произведений искусства, которые считаются награбленными голландскими колонизаторами, могут быть возвращены в страны их происхождения после того, как известные музеи Нидерландов поддержали доклад, предлагающий общее "признание и исправление этой несправедливости".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Директора Государственного музея (Рейксмузей) и Тропенмузея в Амстердаме заявили, что они поддержат предложение о создании правовой структуры для возвращения примерно 100 000 экспонатов, по которым возможен иск о реституции, с акцентом на возвращение в тех случаях, когда выявляется "недобровольная потеря".

Среди экспонатов, упомянутых в докладе голландского совета по культуре как требующие экспертизы, 70-каратный бриллиант, принадлежавший султану Банджармасина и был отправлен в Нидерланды после того, как его земля, ныне входящая в состав Индонезии, перешла под голландский контроль в конце XIX века. Бриллиант выставлен на обозрение в Государственном музее.

Тако Диббитс, директор Государственного музея, сказал, что его учреждение уже работает над определением происхождения своей коллекции.

"Это важный вопрос, которому в последние десятилетия уделяется все больше внимания, в том числе и на международном уровне. Вот почему хорошо, что есть национальная политика для этого и есть советы", - сказал он.

Стейн Шундервурд, директор Тропенмузея, сотрудники которого уже начали активный поиск предметов для возвращения, сказал, что предложение стало "большим шагом вперед".

"Мы надеемся, что это предложение будет преобразовано в политику в краткосрочной перспективе. Таким образом, Нидерланды берут на себя ответственность, признавая несправедливость и делая возможным возвращение произведений искусства. Мы приветствуем это", - сказал он.

Правительство Нидерландов занимает активную позицию по репатриации. В марте прошлого года инкрустированный золотом кинжал, сданный "мятежным принцем" Дипонегоро после неудачного восстания 1830 года против голландского правления в Индонезии, был наконец возвращен Джакарте, через 45 лет после того, как Нидерланды пообещали его вернуть.