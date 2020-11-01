У Ліоні стріляли в православного священика, підозрюваного затримали

У французькому Ліоні надвечір 31 жовтня скоїли замах на священика православної церкви; поліція затримала ймовірного нападника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Напад стався надвечір 31 жовтня біля православної церкви у 7-му окрузі Ліону. Свідки описують нападника як чоловіка зростом близько 1 м 90 см у довгій темній куртці. Чоловік двічі вистрілив у священика, етнічного грека, коли той замикав двері церкви.

Священик після поранення вижив і на момент прибуття поліції був у свідомості, але його життя під загрозою.

Прокуратура Ліону відкрила провадження за статтею "замах на вбивство".

Близько 20:30 відомство оголосило про затримання підозрюваного у нападі - чоловік за описом схожий на людину, яку бачили свідки. На момент затримання зброї у нього не знайшли, здійснюють перевірку щодо його причетності повідомив прокурор Ніколя Жаке.

Мер Ліону Грегорі Дусе у коментарі ЗМІ сказав, що поки не віддають перевагу "жодній з версій" щодо того, чи був напад терактом, чи нападник мав інші мотиви.

Метрополит православної церкви у Франції Еммануель Адамакіс розповів журналістам, що поранений священик невдовзі мав вирушити до Греції і там почати службу в іншому храмі.

Нагадаємо, кілька днів тому стався теракт у Соборі Богоматері в Ніцці, внаслідок якого загинули троє людей. Нападник виявився вихідцем з Тунісу, що прибув до Франції на початку жовтня.

Ще за два тижні до цього у містечку в передмісті Парижу чеченець-вихідець з Москви обезголовив вчителя, який на уроці свободи слова показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.