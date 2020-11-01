В Лионе стреляли в православного священника, подозреваемого задержали

Во французском Лионе вечером 31 октября совершили покушение на священника православной церкви; полиция задержала первого подозреваемого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Нападение произошло вечером 31 октября у православной церкви в 7-м округе Лиона. Свидетели описывают нападавшего как мужчину ростом около 1 м 90 см в длинной темной куртке. Он дважды выстрелил в священника, этнического грека, когда тот запирал дверь церкви.

Священник после ранения выжил и на момент прибытия помощи был в сознании, но его жизнь под угрозой.

Прокуратура Лиона открыла производство по статье "покушение на убийство".

Около 20:30 ведомство объявило о задержании первого подозреваемого в нападении - мужчина по описанию похож на человека, которого видели свидетели. На момент задержания оружия у него не нашли, осуществляют проверку его причастности, сообщил прокурор Николя Жаке.

Мэр Лиона Грегори Дусэ в комментарии СМИ сказал, что пока следствие не отдает предпочтение "ни одной из версий" относительно того, было ли нападение терактом, или нападавший имел другие мотивы.

Метрополит православной церкви во Франции Эммануэль Адамакис рассказал журналистам, что раненный священник вскоре должен был отправиться в Грецию и там начать службу в другом храме.

Напомним, несколько дней назад произошел теракт в Соборе Богоматери в Ницце, в результате которого погибли три человека. Экстремист оказался выходцем из Туниса и прибыл во Францию ​​в начале октября.

Еще за две недели до этого в городке в пригороде Парижа чеченец-выходец из Москвы обезглавил учителя, который на уроке свободы слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.