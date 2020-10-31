У справі про теракт у Ніцці під вартою вже троє людей 

У Франції взяли під варту 35-річного чоловіка, якого підозрюють у контактах з виконавцем теракту у Ніцці, в якому були вбиті троє людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Джерела в суді стверджують, що затриманого підозрюють у контактах з 21-річним тунісцем Браімом Ауіссауі, який скоїв убивство. У його квартирі перебував інший чоловік 33 років, який також був затриманий.

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З аналогічних мотивів, контакт напередодні теракту, в четвер увечері в Ніцці був затриманий 47-річний чоловік. Таким чином три людини зараз перебувають під вартою у справі про теракт.

Розслідування теракту в базиліці Нотр-Дам ведеться відповідно до статті про тероризм. Підозрювані у таких справах можуть утримуватися під вартою до чотирьох днів.

Теракт в базиліці Ніцци стався в четвер, 29 жовтня, вранці. Чоловік, озброєний ножем, убив трьох осіб.

Нападник, виходець з Тунісу, за даними слідства прибув до Франції з Італії, де йому було виписано припис залишити країну в семиденний термін.

При затриманні він відмовився скласти зброю і був важко поранений поліцейськими, які застосували табельні пістолети.