У справі про теракт у Ніцці під вартою вже троє людей
У Франції взяли під варту 35-річного чоловіка, якого підозрюють у контактах з виконавцем теракту у Ніцці, в якому були вбиті троє людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.
Джерела в суді стверджують, що затриманого підозрюють у контактах з 21-річним тунісцем Браімом Ауіссауі, який скоїв убивство. У його квартирі перебував інший чоловік 33 років, який також був затриманий.
З аналогічних мотивів, контакт напередодні теракту, в четвер увечері в Ніцці був затриманий 47-річний чоловік. Таким чином три людини зараз перебувають під вартою у справі про теракт.
Розслідування теракту в базиліці Нотр-Дам ведеться відповідно до статті про тероризм. Підозрювані у таких справах можуть утримуватися під вартою до чотирьох днів.
Теракт в базиліці Ніцци стався в четвер, 29 жовтня, вранці. Чоловік, озброєний ножем, убив трьох осіб.
Нападник, виходець з Тунісу, за даними слідства прибув до Франції з Італії, де йому було виписано припис залишити країну в семиденний термін.
При затриманні він відмовився скласти зброю і був важко поранений поліцейськими, які застосували табельні пістолети.