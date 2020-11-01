Перші порушення у Молдові: сльозогінний газ, підвезення виборців та блокування доріг

За ранок дня президентських виборів у Молдові поліція зафіксувала 15 порушень, з них 5 пов’язані з централізованим підвезенням виборців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють NewsMaker та TV8.

У Варниці, що на межі з Придністров’ям, поруч з однією з дільниць стався інцидент з розпиленням сльозогінного газу.

За попередніми даними, в одного з чоловіків, який знімав ситуацію на дільниці на телефон, відібрали пристрій. Після того він застосував проти кривдника балончик. Відібраний телефон розбили. Вже після цього втрутилася поліція, чоловіка затримали.

ЗМІ не уточнюють, чи дана дільниця призначена для голосування виборців, що приїздять з Придністров’я, чи для місцевих мешканців.

Також поліція зафіксувала підвезення виборців до дільниці у селі Гура Бикулуй, де голосують мешканці Придністров’я.

Як повідомив Newsmaker заступник місцевого інспекторату поліції, у маршрутці на дільницю привезли одночасно більше 8 осіб. Їх відпустили голосувати, ситуацію розслідують.

Виборці сказали репортерам, що їм "ніхто не платив".

Об 11-30 на брифінгу заступник керівника генерального інспекторату поліції Марін Максіан заявив, що на той час було зафіксовано 15 порушень, з них 5 - підвезення виборців.

Також поліція зафіксувала 5 спроб блокувати дороги, які ведуть до виборчих дільниць у Флорештах, Дубоссарах, Резині та Бендерах. В останніх блокували також доступ на дільницю. Після втручання поліції проблему вирішили.

Крім того, повідомив він, під Варницею "група громадян за участі депутатів парламенту Молдови" намагаються перевіряти маршрутки, які підозрюють у централізованому підвезенні виборців. За його словами, йдеться про маршрутні таксі, які не потрапляють під заборону Центрвиборчкому.

У Кишиневі та Калараші двоє громадян намагалися сфотографувати бюлетень.

Нагадаємо, на цих виборах ЦВК окремим розпорядженням заборонила організоване підвезення виборців на дільниці, оскільки це може бути формою підкупу. Організованим підвезенням вважають нерегулярні перевезення більше 8 осіб. У день виборів всі такі рейси заборонені, окрім як для людей з інвалідністю.

У президентських виборах у Молдові беруть участь 8 кандидатів. Головною суперницею нинішнього президента Ігоря Додона є Майя Санду.

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