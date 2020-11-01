Первые нарушения в Молдове: слезоточивый газ, подвоз избирателей и блокирование дорог

За утро дня президентских выборов в Молдове полиция зафиксировала 15 нарушений, из них 5 связаны с централизованным подвозом избирателей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают NewsMaker и TV8.

В Варнице, что на границе с Приднестровьем, рядом с одним из участков произошел инцидент с распылением слезоточивого газа.

По предварительным данным, у одного из мужчин, который снимал ситуацию на участке на телефон, отобрали устройство. После этого он применил против обидчика баллончик. Отобранный телефон разбили. Уже после этого вмешалась полиция, мужчину задержали.

СМИ не уточняют, этот участок предназначен для голосования избирателей, приезжающих из Приднестровья, или для местных жителей.

Также полиция зафиксировала подвоз избирателей к участку в селе Гура Быкулуй, где голосуют жители Приднестровья.

Как сообщил Newsmaker заместитель местного инспектората полиции, в маршрутке на участок привезли одновременно более 8 человек. Их отпустили голосовать, ситуацию расследуют.

Избиратели сказали репортерам, что им "никто не платил".

11-30 на брифинге заместитель руководителя генерального инспектората полиции Марин Максиан заявил, что на то время было зафиксировано 15 нарушений, из них 5 - подвоз избирателей.

Также полиция зафиксировала 5 попыток блокировать дороги, ведущие к избирательным участкам в Флорештах, Дубоссарах, Резине и Бендерах. В последних блокировали также доступ на участок. После вмешательства полиции проблему решили.

Кроме того, сообщил он, в Варнице "группа граждан с участием депутатов парламента Молдовы" пытаются проверять маршрутки, которые подозревают в централизованном подвозе избирателей. По его словам, речь идет о маршрутных такси, которые не попадают под запрет Центризбиркома.

В Кишиневе и Калараше двое граждан пытались сфотографировать бюллетень.

Напомним, на этих выборах ЦИК отдельным распоряжением запретила организованный подвоз избирателей на участки, поскольку это может быть формой подкупа. Организованным подвозом считают нерегулярные перевозки более 8 человек. В день выборов все такие рейсы запрещены, кроме как для людей с инвалидностью.

В президентских выборах в Молдове принимают участие 8 кандидатов. Главной соперницей нынешнего президента Игоря Додона является Майя Санду.

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