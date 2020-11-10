Путін вводить "миротворців" у Нагірний Карабах 

Росія відправляє в Нагірний Карабах "миротворчий контингент", щоб "контролювати" домовленість про припинення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві президента РФ, опублікованій на сайті Кремля у зв’язку з домовленістю Вірменії, Азербайджану і Росії.

"Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент Російської Федерації", - заявив Путін.

Також, за домовленістю, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях.

Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і в прилеглі райони під контролем Верховного комісара ООН у справах біженців.

Проводиться обмін військовополоненими, іншими утриманими особами і тілами загиблих.

Крім того, за словами Путіна, розблокуються всі економічні і транспортні зв'язки регіону. Контроль за транспортним сполученням здійснюється в тому числі за сприяння органів Прикордонної служби Росії.

"Виходимо з того, що досягнуті домовленості створять необхідні умови для довгострокового і повноформатного врегулювання кризи навколо Нагірного Карабаху на справедливій основі і в інтересах вірменського і азербайджанського народів", - заявив президент РФ.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у ніч на вівторок заявив про досягнуту домовленість, згідно з якою війна у Карабаху завершується о першій годині ночі 10 листопада.

Нагадаємо, цій угоді передували активні бої за місто Шуша – друге за значенням у Карабаху, а також повідомлення ЗМІ про домовленість Туреччини та Росії щодо врегулювання конфлікту у Карабаху.