Путин вводит "миротворцев" в Нагорный Карабах
Россия отправляет в Нагорный Карабах "миротворческий контингент", чтобы "контролировать" договоренность о прекращении войны.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении президента РФ, опубликованном на сайте Кремля в связи с договоренностью Армении, Азербайджана и России.
"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации", - заявил Путин.
Также, по договоренности, Азербайджанская Республика и Республика Армения остаются на занятых ими позициях.
Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Проводится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.
Кроме того, по словам Путина, разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России.
"Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - заявил президент РФ.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ночь на вторник заявил о достигнутой договоренности, согласно которой война в Карабахе завершается в час ночи 10 ноября.
Напомним, этой сделке предшествовали активные бои за город Шуша - второй по значению в Карабахе, а также сообщения СМИ о договоренности Турции и России по урегулированию конфликта в Карабахе.