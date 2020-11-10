Ексглаву Нацполіції України оштрафували в Грузії за порушення коронаправил під час протесту

У Тбілісі до 20 учасників акції протесту проти результатів парламентських виборів, серед яких колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе, були оштрафовані на 600 доларів за порушення обмеження на пересування в нічний час.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Грузия Online.

З 9 листопада в Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Руставі, Зугдіді, Горі та Поті заборонено пересування транспорту і пішоходів з 22:00 до 05:00.

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Влада Грузії ввела такі заходи на тлі зростання випадків зараження COVID-19. Введення нових обмежень збіглося з протестними акціями проти підсумків парламентських виборів 31 жовтня.

Частина опозиційних політиків, громадських активістів і пересічних громадян, які вимагають призначення нового голосування, оголосили про непокору. Всю ніч вони залишалися у будівлі парламенту Грузії на проспекті Руставелі.

Серед оштрафованих виявилася мажоритарний кандидат в депутати, одна з лідерок опозиційної партії Міхеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух" Хатія Деканоїдзе, а в минулому - глава Національної поліції України.

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Учасники мітингу заявляють, що не мають наміру виплачувати штрафи і оскаржать санкції. Прямо на акції вони відкрили польовий штаб, де оформляли скарги до суду першої інстанції.

Опозиціонери також планують оскаржити положення урядової постанови "Про карантин і ізоляцію", що забороняють пересування в нічний час. У вівторок вони хочуть внести позов до Конституційного суду Грузії.

31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Більшість голосів на них знову здобула правляча "Грузинська мрія". Опозиційні сили після цього заявили про масштабні фальсифікації та навіть відмовилися від мандатів у парламенті на знак протесту.

Критичні закиди лунали і від деяких громадських організацій, зокрема, Transparency International Грузія.

В ОБСЄ водночас не мають серйозних зауважень до того, як відбувалися вибори у Грузії.

Детальніше про це читайте у статті: Вибори, які лише посилили кризу: чи буде в Грузії новий майдан