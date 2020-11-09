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Сім великих міст Грузії - під новими коронаобмеженнями

Понеділок, 9 листопада 2020, 10:55

З понеділка в семи великих містах Грузії набули чинності додаткові обмеження, покликані зупинити поширення COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузия Online.

З 9 листопада в Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Руставі, Зугдіді, Горі, Поті буде обмежено пересування транспорту і пішоходів у нічний час - з 22:00 до 05:00.

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За винятком медичних, фармацевтичних та стратегічних об'єктів, абсолютно всі організації будуть працювати до 22:00.

На невизначений термін з 9 листопада в цих містах закриваються всі дитячі садки - як державні, так і приватні.

У містах вводять обмеження на кількість пасажирів в автобусах і мікроавтобусах. У громадському транспорті заборонено перевозити людей стоячи.

Епідеміологічна ситуація в Грузії стала погіршуватися на початку осені. 10 вересня прем'єр-міністр Георгій Гахарія оголосив про початок другої хвилі епідемії. На той момент в країні було виявлено рекордну кількість заражених за 24 години - 57 осіб.

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4 листопада показник добового приросту хворих перевалив за 2 тисячі. 8 листопада він склав 2 901, а загальна кількість заражених - 57 753. Зараз активними залишаються 14 680 випадків COVID-19.

Влада Грузії вирішила почати вводити нові обмеження тільки після проведення парламентських виборів 31 жовтня. 

Зокрема, з 4 листопада носіння масок стало обов'язковим як в закритих просторах, так і на вулиці. 

До 25 листопада у всіх великих містах країни навчальний процес проводиться в дистанційному режимі. 

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