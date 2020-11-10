Экс-главу Нацполиции Украины оштрафовали в Грузии за нарушение коронаправил во время протеста

В Тбилиси до 20 участников акции протеста против результатов парламентских выборов, среди которых бывшая руководительница Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, были оштрафованы на 600 долларов за нарушение ограничений на передвижение в ночное время.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Грузия Online.

С 9 ноября в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти запрещено передвижение транспорта и пешеходов с 22:00 до 05:00.

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Власти Грузии ввели такие меры на фоне роста случаев заражения COVID-19. Введение новых ограничений совпало с протестными акциями против итогов парламентских выборов 31 октября.

Часть оппозиционных политиков, общественных активистов и рядовых граждан, которые требуют назначения нового голосования, объявили о неповиновении. Всю ночь они оставались в здании парламента Грузии на проспекте Руставели.

Среди оштрафованных оказалась мажоритарный кандидат в депутаты, одна из лидеров оппозиционной партии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе, в прошлом - глава Национальной полиции Украины.

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Участники митинга заявляют, что не намерены выплачивать штрафы и обжалуют санкции. Прямо на акции они открыли полевой штаб, где оформляли жалобы в суд первой инстанции.

Оппозиционеры также планируют обжаловать положения правительственного постановления "О карантине и изоляции", запрещающие передвижения в ночное время. Во вторник они хотят внести иск в Конституционный суд Грузии.

31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Большинство голосов на них снова одержала правящая "Грузинская мечта". Оппозиционные силы после этого заявили о масштабных фальсификациях и даже отказались от мандатов в парламенте в знак протеста.

Критические упреки звучали и от некоторых общественных организаций, в частности Transparency International Грузия.

В ОБСЕ в то же время не имеют серьезных замечаний к тому, как проходили выборы в Грузии.

Подробнее об этом читайте в статье: Выборы, которые только усугубили кризис: будет ли в Грузии новый майдан