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Грузія оголосила сир сулугуні своєю культурною спадщиною

П'ятниця, 13 листопада 2020, 13:52

У Грузії сир сулугуні отримав статус пам'ятки нематеріальної культурної спадщини. 

Відповідний наказ підписав генеральний директор Національного агентства з охорони культурної спадщини Грузії Ніколоз Антідзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузия Online.

"Присвоїти статус пам'ятки нематеріальної культурної спадщини елементу нематеріальної культурної спадщини - традиції сулугуні в Грузії", - сказано в наказі, який набув чинності 11 листопада.

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Сулугуні - сорт сиру з регіону Самегрело. Він виробляється тільки з натуральних інгредієнтів: коров'ячого або буйволиного молока. Вміст жиру в сулугуні в середньому становить 45%.

У 2016 році уряд Грузії оформив патент на сулугуні і ще кілька страв грузинської кухні. Це означає, що сир під назвою "сулугуні" може бути виготовлений тільки на території Грузії з дотриманням рецептури, технологічного процесу, і повинен відповідати певним критеріям якості.

На сьогодні в Грузії офіційно зареєстровано 14 видів сиру.

Тим же наказом Ніколоз Антідзе оголосив пам'яткою нематеріальної культурної спадщини традиційну аджарську вишивку.

Нагадаємо, минулого року "гуцульська овеча бриндзя" стала першим українським географічним зазначенням.

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