"Гуцульська овеча бриндзя" стала першим українським географічним зазначенням

Міністерство розвитку економки, торгівлі та сільського господарства України 11 листопада видало посвідчення про реєстрацію права на використання зареєстрованого зазначення походження товару щодо сиру "Гуцульська овеча бриндзя".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними інформаційно-аналітичного порталу АПК України, "Гуцульська овеча бриндзя" - це перше українське географічне зазначення, яке відповідає європейським вимогам до реєстрації та має право на визнання в ЄС.

Заявку на реєстрацію географічного зазначення подала до Мінекономіки громадська спілка "Асоціація виробників традиційних карпатських високогірних сирів" 19 грудня 2018 року.

"Гуцульська овеча бриндзя" виготовляється на літніх високогірних пасовищах Карпат із гірського овечого молока відповідно до традицій, які беруть свій початок з XV століття. Зона виробництва продукту охоплює Закарпатську, Івано-Франківську та частину Чернівецької області.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 9 жовтня 2019 року підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень" (№123-ІХ), ухвалений Верховною радою 20 вересня (законопроект №1065). Впровадження закону сприятиме адаптації актів національного законодавства до права Європейського Союзу, а також виконанню зобов'язань, узятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.