Британія просить РФ натиснути на своїх "маріонеток" через нові КПВВ на Донбасі
Велика Британія вважає, що Росія повинна натиснути на бойовиків щодо нових КПВВ на Донбасі.
Про це йдеться у заяві британського посольства в Україні, оприлюдненій 16 листопада, повідомляє "Європейська правда".
"Велика Британія розчарована, що нові КПВВ в Золотому та Щасті поки не працюють повноцінно попри їхнє відкриття з боку України", - сказано у заяві британського посольства в Twitter.
У Лондоні вважають, що у зв’язку з цим Росія повинна задіяти свій вплив на бойовиків.
"РФ повинна дотриматися своїх зобов'язань і закликати своїх маріонеток негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидва боки лінії розмежування", - заявили у посольстві Британії.
Раніше Німеччина і Франція закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб якнайшвидше відкрити нові контрольні пункти в’їзду-виїзду у Щасті та Золотому.
МЗС обох країн привітали створення нових КПВВ, зазначивши, що Україна таким чином виконала своє зобов’язання згідно з домовленістю на нормандському саміті 9 грудня 2019 року.
Як раніше повідомляла "Українська правда", з українського боку усі КПВВ на лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях почали роботу з 8 години ранку 10 листопада, але бойовики зі свого боку не пропустили людей.