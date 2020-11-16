Британія просить РФ натиснути на своїх "маріонеток" через нові КПВВ на Донбасі

Велика Британія вважає, що Росія повинна натиснути на бойовиків щодо нових КПВВ на Донбасі.

Про це йдеться у заяві британського посольства в Україні, оприлюдненій 16 листопада, повідомляє "Європейська правда".

"Велика Британія розчарована, що нові КПВВ в Золотому та Щасті поки не працюють повноцінно попри їхнє відкриття з боку України", - сказано у заяві британського посольства в Twitter.

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У Лондоні вважають, що у зв’язку з цим Росія повинна задіяти свій вплив на бойовиків.

"РФ повинна дотриматися своїх зобов'язань і закликати своїх маріонеток негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидва боки лінії розмежування", - заявили у посольстві Британії.

Раніше Німеччина і Франція закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб якнайшвидше відкрити нові контрольні пункти в’їзду-виїзду у Щасті та Золотому.

МЗС обох країн привітали створення нових КПВВ, зазначивши, що Україна таким чином виконала своє зобов’язання згідно з домовленістю на нормандському саміті 9 грудня 2019 року.

Як раніше повідомляла "Українська правда", з українського боку усі КПВВ на лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях почали роботу з 8 години ранку 10 листопада, але бойовики зі свого боку не пропустили людей.