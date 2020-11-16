Британия просит РФ надавить на своих "марионеток" из-за новых КПВВ на Донбассе
Великобритания считает, что Россия должна нажать на боевиков из-за новых КПВВ на Донбассе.
Об этом говорится в заявлении британского посольства в Украине, обнародованном 16 ноября, сообщает "Европейская правда".
"Великобритания разочарована, что новые КПВВ в Золотом и Счастье пока не работают полноценно несмотря на их открытие со стороны Украины", - говорится в заявлении британского посольства в Twitter.
В Лондоне считают, что в связи с этим Россия должна задействовать свое влияние на боевиков.
"РФ должна соблюсти свои обязательства и призвать своих марионеток немедленно открыть эти КПВВ в интересах людей по обе стороны линии разграничения", - заявили в посольстве Великобритании.
Ранее Германия и Франция призвали Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы как можно быстрее открыть новые контрольные пункты въезда-выезда в Счастье и Золотом.
МИД обеих стран приветствовали создание новых КПВВ, отметив, что Украина таким образом выполнила свое обязательство по договоренности на нормандском саммите 9 декабря 2019 года.
Как ранее сообщала "Украинская правда", с украинской стороны все КПВВ на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях начали работу с 8:00 утра 10 ноября, но боевики со своей стороны не пропустили людей.