Кулеба та глава МЗС Німеччини обговорили ситуацію з новими КПВВ на Донбасі

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Німеччини Гайко Маас провели телефонну розмову, центральним питанням у якій була ситуація на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням пресслужби українського МЗС, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас позитивно оцінив зусилля України у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі - дотримання "режиму тиші", попри випадки порушень, та відкриття нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду у Щасті та Золотому Луганської області.

"Два нових пункти пропуску через лінію зіткнення вже готові. Щоб спростити ситуацію для людей перед початком зими, тепер потрібно взаємно домовитися про їхнє відкриття", - зазначається у повідомленні МЗС Німеччини за підсумками розмови.

