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Кулеба та глава МЗС Німеччини обговорили ситуацію з новими КПВВ на Донбасі

Середа, 11 листопада 2020, 18:49

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Німеччини Гайко Маас провели телефонну розмову, центральним питанням у якій була ситуація на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Згідно з повідомленням пресслужби українського МЗС, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас позитивно оцінив зусилля України у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі - дотримання "режиму тиші", попри випадки порушень, та відкриття нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду у Щасті та Золотому Луганської області. 

"Два нових пункти пропуску через лінію зіткнення вже готові. Щоб спростити ситуацію для людей перед початком зими, тепер потрібно взаємно домовитися про їхнє відкриття", - зазначається у повідомленні МЗС Німеччини за підсумками розмови. 

Крім того, сторони обговорили перспективу контактів міністрів закордонних справ у Нормандському форматі.

Як раніше повідомляла "Українська правда", з українського боку усі КПВВ на лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях почали роботу з 8 години ранку 10 листопада, але бойовики зі свого боку не пропустили людей. 

Напередодні вони заявляли, що не відкриють пропуск зі свого боку.

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Німеччина
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