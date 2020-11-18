Тисячі словаків протестували проти карантинних обмежень
У вівторок тисячі словаків у столиці Братиславі та інших містах вийшли на протести проти карантинних заходів уряду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Протестувальники, багато з яких порушували правила носіння масок і тримали словацькі прапори, зібралися у вівторок в різних районах Братислави - у тому числі біля урядових будівель.
Мітинги, які почалися вдень і тривали до вечора, відбулися в день, коли Словаччина відзначала річницю Оксамитової революції 1989 року.
Протестувальники несли плакати з критикою прем'єр-міністра Ігоря Матович і написами: "Поверніть нашу свободу".
Інформаційне агентство TASR повідомило, що до протестів приєдналися групи радикально налаштованих ультрас, які кидали різні предмети в урядові будівлі. За даними місцевих ЗМІ, участь у протестах брали також прихильники ультраправих.
Поліція не повідомила про серйозні інциденти.
У понеділок в Словаччині було зареєстровано 1326 нових випадків зараження - менше, ніж під час піків кілька тижнів тому, коли діагностували понад 3 тисячі випадків.
Як і в інших країнах Центральної Європи, в Словаччині з вересня різко зросла кількість випадків коронавірусу. Але недавній сплеск, схоже, йде на спад, і уряд Словаччини почав знову відкривати театри, кінотеатри і фітнес-центри, хоча й з обмеженнями.