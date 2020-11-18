Тысячи словаков протестовали против карантинных мер

Во вторник тысячи словаков в столице Братиславе и других городах вышли на протесты против карантинных мер правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протестующие, многие из которых нарушали правила ношения масок и держали словацкие флаги, собрались во вторник в разных районах Братиславы - в том числе у правительственных зданий.

Фото: Aktuality.sk

Митинги, которые начались днем ​​и продолжались до вечера, произошли в день, когда Словакия отмечала годовщину Бархатной революции 1989 года.

Протестующие несли плакаты с критикой премьер-министра Игоря Матович и надписями: "Верните нашу свободу".

Информационное агентство TASR сообщило, что к протестам присоединились группы радикально настроенных ультрас, которые бросали различные предметы в правительственные здания. По данным местных СМИ, участие в протестах принимали также сторонники ультраправых.

Фото: Aktuality.sk

О каких-либо серьезных инцидентах полиция не сообщала.

В понедельник в Словакии было зарегистрировано 1326 новых случаев заражения - меньше, чем во время пиков несколько недель назад, когда диагностировали более 3000 случаев.

Как и в других странах Центральной Европы, в Словакии с сентября резко возросло количество случаев коронавируса. Но недавний всплеск, похоже, идет на спад, и правительство Словакии снова начало открывать театры, кинотеатры и фитнес-центры, хотя и с ограничениями.