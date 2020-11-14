У Словаччині обнадієні спаданням кількості заражень та відкривають театри

У Словаччині на тлі спадання кількості заражень послаблять жорсткий карантин, дозволивши роботу з обмеженнями театрам, кінотеатрам та церквам. Водночас, надзвичайну ситуацію продовжили ще на 45 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Actuality.

За минулу добу у Словаччині виявили 1771 нових заражень коронавірусом, а одужали 2585 хворих. "Такої хорошої п’ятниці у нас не було з 9 жовтня", - зазначив прем’єр Ігор Матович. Останні кілька тижнів щоденний приріст заражень у Словаччині з 5,5 млн населення коливався від більше 2 тисяч до понад 3 тисяч.

З 16 листопада дозволять відкритися театрам, кінотеатрам, басейнам та релігійним установам.

Театри, кінозали й церкви зможуть приймати до 50% відвідувачів від загальної місткості. При цьому люди повинні сидіти через ряд або у шахматному порядку. Крім того, на вході потрібно здійснювати температурний скринінг, а споживати їжу та напої у кінотеатрах заборонено.

Спортзали і басейни зможуть приймати максимум одну людину на 15 квадратних метрів площі та зобов’язані проводити дезінфекцію.

Водночас, термін дії надзвичайної ситуації у Словаччині, що мав сплинути 14 листопада, продовжили ще на 45 днів.

Попри послаблення, зберігається заборона на зібрання групами більше 6 людей, якщо вони не є членами одного домогосподарства.

Нагадаємо, протягом останніх двох вихідних Словаччина проводила загальнонаціональну кампанію тестування. Під час її першого раунду близько 3,6 мільйона осіб з 5,5 мільйона населення пройшли тести на антигени.

В цілому, близько 1% учасників тестування отримали позитивний результат.

Людей, які отримали негативний результат, при цьому звільнили від дотримання низки "коронавірусних" обмежень.



