В Норвегії священника оштрафували на 1860 євро за нехтування карантином

У Норвегії священника оштрафували на 20 тисяч крон, що еквівалентно 1860 євро, за порушення правил карантину при зустрічі з прихожанами після повернення з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Священник відвідав одну з європейських країн, внесену в так званий "червоний список" норвезької влади, і після повернення з неї мав відбути обов'язкову самоізоляцію. Втім, вже наступного дня він зустрівся з членами свого приходу.

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"Він був з дюжиною інших людей, і він наближався до деяких із них та розмовляв з ними. Це попри зобов'язання вирушити на карантин після повернення додому", - пише норвезька преса.

У Норвегії люди повинні перебувати в самоізоляції протягом 10 днів після повернення з країни, внесеної в "червоний список". Туди входять країни з найвищим рівнем зараження. Де саме побував священник, не повідомляють.

Хоча Норвегія була однією з європейських країн, які найменше постраждали від пандемії, останнім часом там спостерігається зростання числа випадків захворювання, частково через завезені з-за кордону інфекції.