Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Два розробники вакцини заявили про ще більшу її ефективність, ніж оголосили спочатку

У Литві визначили, хто може замінити Лінкявічюса на посту глави МЗС

Україна у трійці "лідерів" ЄСПЛ за кількістю скарг проти неї

Франція першою у Європі перетнула позначку у 2 млн заражень коронавірусом






В Норвегії священника оштрафували на 1860 євро за нехтування карантином

Середа, 18 листопада 2020, 11:27

У Норвегії священника оштрафували на 20 тисяч крон, що еквівалентно 1860 євро, за порушення правил карантину при зустрічі з прихожанами після повернення з-за кордону. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Священник відвідав одну з європейських країн, внесену в так званий "червоний список" норвезької влади, і після повернення з неї мав відбути обов'язкову самоізоляцію. Втім, вже наступного дня він зустрівся  з членами свого приходу.

Читайте також
Норвегія посилила коронавірусні обмеження, бо минулих вже недостатньо

"Він був з дюжиною інших людей, і він наближався до деяких із них та розмовляв з ними. Це попри зобов'язання вирушити на карантин після повернення додому", - пише норвезька преса.

У Норвегії люди повинні перебувати в самоізоляції протягом 10 днів після повернення з країни, внесеної в "червоний список". Туди входять країни з найвищим рівнем зараження. Де саме побував священник, не повідомляють. 

Хоча Норвегія була однією з європейських країн, які найменше постраждали від пандемії, останнім часом там спостерігається зростання числа випадків захворювання, частково через завезені з-за кордону інфекції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія Коронавірус Карантин
powered by lun.ua