Норвегія посилила коронавірусні обмеження, бо минулих вже недостатньо

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг представила в четвер значне посилення коронавірусних обмежень в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За словами Солберг, через епідеміологічну ситуацію заходи, оголошені урядом минулого місяця, вже недостатньо далекосяжні.

Читайте також Норвегія посилює обмеження щодо зібрань та іноземних працівників

"У нас немає часу чекати і дивитися, чи достатньо заходів, які ми ввели на позаминулому тижні. Ми повинні діяти зараз, щоб уникнути ізоляції", - сказала вона.

Згідно з нововведеннями, всім жителям рекомендується якомога довше залишатися вдома. Щодо людей з груп ризику слід зберігати двометрову соціальну дистанцію.

Не більше ніж 20 осіб мають право відвідувати приватні заходи в громадських місцях. Якщо на закритих заходах немає фіксованої розсадки, допускаються 50 осіб, за фіксованою розсадкою - 200.

Після опівночі починає діяти національна заборона на подачу алкоголю.

Усіх несуттєвих закордонних поїздок слід уникати. Люди, що прибувають з "червоних" країн, повинні надати обов'язковий негативний тест на коронавірус.

Прибулі без постійної адреси проживання в Норвегії або без причини працевлаштування повинні пройти 10-денний карантин і здати тест на коронавірус. Останнє означає, що члени сім'ї, які відвідують родичів в Норвегії, повинні перебувати на карантині протягом десяти днів в призначеному готелі.

Нові заходи повинні бути переглянуті до Різдва.

Минулого тижня в Норвегії було зафіксовано 3118 нових випадків захворювання COVID-19 порівняно з 1718 за тиждень до цього.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, кумулятивне число випадків COVID-19 в Норвегії за 14 днів на 100 000 жителів станом на середу становило 88,8, що є третім найнижчим показником в Європі після Фінляндії і Естонії.