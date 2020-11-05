Норвегія посилила коронавірусні обмеження, бо минулих вже недостатньо
Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг представила в четвер значне посилення коронавірусних обмежень в країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
За словами Солберг, через епідеміологічну ситуацію заходи, оголошені урядом минулого місяця, вже недостатньо далекосяжні.
"У нас немає часу чекати і дивитися, чи достатньо заходів, які ми ввели на позаминулому тижні. Ми повинні діяти зараз, щоб уникнути ізоляції", - сказала вона.
Згідно з нововведеннями, всім жителям рекомендується якомога довше залишатися вдома. Щодо людей з груп ризику слід зберігати двометрову соціальну дистанцію.
Не більше ніж 20 осіб мають право відвідувати приватні заходи в громадських місцях. Якщо на закритих заходах немає фіксованої розсадки, допускаються 50 осіб, за фіксованою розсадкою - 200.
Після опівночі починає діяти національна заборона на подачу алкоголю.
Усіх несуттєвих закордонних поїздок слід уникати. Люди, що прибувають з "червоних" країн, повинні надати обов'язковий негативний тест на коронавірус.
Прибулі без постійної адреси проживання в Норвегії або без причини працевлаштування повинні пройти 10-денний карантин і здати тест на коронавірус. Останнє означає, що члени сім'ї, які відвідують родичів в Норвегії, повинні перебувати на карантині протягом десяти днів в призначеному готелі.
Нові заходи повинні бути переглянуті до Різдва.
Минулого тижня в Норвегії було зафіксовано 3118 нових випадків захворювання COVID-19 порівняно з 1718 за тиждень до цього.
За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, кумулятивне число випадків COVID-19 в Норвегії за 14 днів на 100 000 жителів станом на середу становило 88,8, що є третім найнижчим показником в Європі після Фінляндії і Естонії.