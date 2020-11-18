В Норвегии священника оштрафовали на 1860 евро за пренебрежение карантином

В Норвегии священника оштрафовали на 20 тысяч крон, что эквивалентно 1860 евро, за нарушение правил карантина при встрече с прихожанами после возвращения из-за границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Священник посетил одну из европейских стран, внесенную в так называемый "красный список" норвежских властей, и после возвращения из нее он должен был отбыть обязательную самоизоляцию. Впрочем, уже на следующий день он встретился с членами своего прихода.

"Он был с дюжиной других людей, и он приближался к некоторым из них и разговаривал с ними. Это несмотря на обязательства отправиться на карантин после возвращения домой", - пишет норвежская пресса.

В Норвегии люди должны находиться в самоизоляции в течение 10 дней после возвращения из страны, внесенной в "красный список". В него входят страны с высоким уровнем заражения. Где именно побывал священник, не сообщается.

Хотя Норвегия была одной из европейских стран, которые меньше всего пострадали от пандемии, в последнее время там наблюдается рост числа случаев заболевания, частично из-за ввезенных из-за границы инфекций.