Болгарія назвала умови для розблокування шляху Північної Македонії до ЄС

Болгарія на засіданні Ради ЄС висунула низку умов для початку переговорів про вступ з Північною Македонією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Міністр Німеччини з європейських справ Міхаель Рот, країна якого головує в ЄС, заявив журналістам, що "з болгарської точки зору є деякі відкриті питання, які необхідно прояснити".

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В якості першої умови Болгарія заявила, що не сприймає згадки "македонських мов" в рамках переговорів, але прийме формулювання "офіційна мова Республіки Північна Македонія".

Софія вважає мову свого сусіда діалектом болгарської мови, хоча і визнає, що мова сусідньої країни була змінена під сербським впливом в Югославії після 1947 року.

Двосторонні угоди між Скоп'є і Софією були підписані зі згадуванням того, що вони написані на офіційних мовах обох країн. Судячи з усього, Болгарія хоче такої ж домовленості на рівні ЄС.

Болгарія також хоче, щоб дорожня карта щодо реалізації Договору про дружбу і добросусідство 2017 року була включена в рамки переговорів, що потребуватиме додаткової глави в структурі документа.

Двосторонні суперечки з Північною Македонією не є частиною критеріїв членства в ЄС або початку переговорного процесу, тому, як повідомляється, низка країн ЄС були проти такого рішення.

Третьою умовою Болгарії є те, щоб в дорожній карті був чітко прописаний текст про те, що претензії македонської меншини в Болгарії не будуть підтримуватися ні в якій формі.

Оскільки Болгарія вважає слов'янське населення Республіки Північна Македонія своїми братами, з якими вона була розділена історією, Софія відкидає концепцію "македонської меншини" в Болгарії.

Згідно з переписом 2011 року, 1600 болгарських громадян назвали себе македонцями. На думку болгарських істориків, ці люди не меншість, а біженці, що мігрували на болгарську територію після балканської війни 1913 року.

Нагадаємо, Болгарія минулого тижня офіційно повідомила ЄС, що не може підтримати запропоновані рамки для початку переговорів з Північною Македонією.