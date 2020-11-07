Болгарія заблокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС

Міністерство закордонних справ Болгарії повідомило Європейський союзу, що не може підтримати запропоновані ЄС рамки для початку переговорів з Північною Македонією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Балканський оглядач.

Софія вважає, що проєкт резолюції, яка буде стартом переговорного процесу між Північною Македонією та ЄС, "не передбачає гарантій", що умови, висунуті Болгарією, будуть виконані.

Рішення Болгарії фактично означає блокування приєднання Північної Македонії до ЄС. Переговорну основу - рамки - можна затвердити пізніше, але без неї переговори про членство не можуть розпочатися.

Болгарська влада наголошує, що перед початком переговорів необхідно вирішити питання, пов'язані з національною ідентичністю та мовою мешканців Північної Македонії, та належності національних героїв, серед яких є Гоце Делчев.

В Болгарії вважають Гоце Делчева, лідера боротьби балканських народів проти османського панування, своїм героєм, тоді як в Північної Македонії впевнені, що він є героїчним представником македонців.

Окрім того, Софія просить Скоп'є визнати, що в цілому "македонська ідентичність та мова мають болгарське коріння".

Болгарія стверджує, що "македонська мова виникла в 1944 році", що це була розробка югославської влади, і її можна зарахувати лише до "письмової регіональної форми болгарської мови". Софія наполягає на тому, щоб македонську мову називали "офіційною мовою Республіки Північна Македонія", або в деяких випадках позначали зірочкою та додавали пояснення: "Відповідно до Конституції Республіки Північна Македонія".

Серед головних умов Софії є вимога про​​те, щоб Скоп'є не висувало претензій щодо визнання македонської меншини в Болгарії.

Представники Скоп'є, президент Стево Пендаровські та прем'єр-міністр Зоран Заєв, кілька разів відхиляли вимоги Болгарії визнати "болгарське коріння македонської національної ідентичності".

У 2017 році Софія та Скоп'є підписали Угоду про дружбу, добросусідські відносини та співпрацю, яку влада Північної Македонії вважає єдиною передумовою для початку переговорів з ЄС.

Прем'єр-міністр Північної Македонії наголошує, що блокадою переговорів Софія порушила статтю 2 Угоди про добросусідство.

Заєв каже, що продовжуються інтенсивні комунікації для пошуку рішення між двома країнами, особливо між двома міністерствами закордонних справ.

Рамки переговорів між Північною Македонією та ЄС мали бути затверджені на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 10 листопада, але зустріч було перенесено на 17 листопада.