ЄС не зміг розпочати переговори про вступ Північної Македонії через Болгарію

Європейський союз не зміг ухвалити рішення про початок переговорів з Північною Македонією щодо вступу через позицію Болгарії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Як і очікувалося, сьогодні в Раді ЄС із загальних питань (GAC) ніяких кроків по Північній Македонії. Але це питання знову підніметься на грудневому засіданні GAC, і переговори все ще тривають. Я все ще не виключаю проведення Міжурядової конференції в цьому році", - написав Джозвяк.

as expected, no movements on #NorthMacedonia today at the EU general affairs council (GAC). But the issue will come up again in the December GAC and talks are still ongoing. I am still not ruling out an IGC this year. #Bulgaria — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 17, 2020

Болгарія минулого тижня офіційно повідомила ЄС, що не може підтримати запропоновані рамки для початку переговорів з Північною Македонією.

Софія вважає, що проєкт резолюції, яка буде стартом переговорного процесу між Північною Македонією та ЄС, "не передбачає гарантій", що умови, висунуті Болгарією, будуть виконані.

Рішення Болгарії фактично означає блокування приєднання Північної Македонії до ЄС. Переговорну основу - рамки - можна затвердити пізніше, але без неї переговори про членство не можуть розпочатися.

Болгарська влада наголошує, що перед початком переговорів необхідно вирішити питання, пов'язані з національною ідентичністю та мовою мешканців Північної Македонії, та належності національних героїв, серед яких є Гоце Делчев.

В Болгарії вважають Гоце Делчева, лідера боротьби балканських народів проти османського панування, своїм героєм, тоді як в Північної Македонії впевнені, що він є героїчним представником македонців.

Окрім того, Софія просить Скоп'є визнати, що в цілому "македонська ідентичність та мова мають болгарське коріння".