ЄС не зміг розпочати переговори про вступ Північної Македонії через Болгарію

Європейський союз не зміг ухвалити рішення про початок переговорів з Північною Македонією щодо вступу через позицію Болгарії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Як і очікувалося, сьогодні в Раді ЄС із загальних питань (GAC) ніяких кроків по Північній Македонії. Але це питання знову підніметься на грудневому засіданні GAC, і переговори все ще тривають. Я все ще не виключаю проведення Міжурядової конференції в цьому році", - написав Джозвяк.

as expected, no movements on #NorthMacedonia today at the EU general affairs council (GAC). But the issue will come up again in the December GAC and talks are still ongoing. I am still not ruling out an IGC this year. #Bulgaria